NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Volkswagen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 147 Euro gesenkt. Analyst Horst Schneider befürchtet laut einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie für das zweite Quartal schwache Ergebnisse der Wolfsburger. Sie dürften die Markterwartungen drücken./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 00:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0007664039

