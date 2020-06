In einem Interview mit dem Handelsblatt bekräftigt Vonovia-Chef Rold Buch die Absicht, weiterhin über Zukäufe wachsen zu wollen. Eine Fusion mit dem Mitbewerber Deutsche Wohnen sieht er allerdings skeptisch. Möglichkeiten bieten sich seiner Ansicht nach im Ausland, wobei die Niederlande und Frankreich ganz oben auf der Prioritätenliste stehen."Wir gucken uns konstant alle Optionen an", sagte Buch im Interview, wobei ein Zusammenschluss mit der in den DAX aufsteigenden Deutsche Wohnen wahrscheinlich ...

