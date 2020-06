Basel (ots) - Medgate hat Prof. Dr. med. Edouard Battegay zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Mit Edouard Battegay holt Medgate eine im Gesundheitswesen sehr erfahrene Persönlichkeit in den Verwaltungsrat.Prof. Dr. med. Edouard Battegay ist neu Mitglied des Verwaltungsrats der Medgate Holding AG, welche neben dem Schweizer Geschäft auch das internationale Geschäft der Medgate Gruppe umfasst. Der 63-Jährige ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin am Universitätsspital Zürich und ordentlicher Professor für Innere Medizin an der Universität Zürich. Edouard Battegay ist zudem Herausgeber, Autor und Mitautor zahlreicher Standardwerke, Fachbücher und -publikationen.Prof. Dr. med. Edouard Battegay ist unter anderem auf Differenzialdiagnose und Multimorbidität bei Personen in einfachen und komplexen Situationen spezialisiert. Das Auftreten mehrerer Krankheiten bei einer Patientin oder einem Patienten ist nicht nur eine medizinische Herausforderung - die Multimorbidität verursacht auch hohe Kosten im Gesundheitswesen. Dies zusammen mit der Differenzialdiagnose ist entscheidend für patienten- und systembezogene Triageüberlegungen und einen optimalen Patientenfluss. Das Engagement von Edouard Battegay unterstützt Medgate, integrierte Versorgung im Gesundheitswesen kosteneffizient anzubieten und weiter zu entwickeln.Wir freuen uns sehr über den Neuzugang. Mit Prof. Dr. med. Edouard Battegay haben wir eine im Gesundheitswesen sehr erfahrene Persönlichkeit im Verwaltungsrat.Der Verwaltungsrat der Medgate Holding AG besteht neu aus den sechs Mitgliedern Lorenz Fitzi (Präsident), Dr. med. Andy Fischer, André Möri, Antoine Hubert, Prof. Dr. Robert Leu sowie Prof. Dr. med. Edouard Battegay.Über MedgateMedgate bringt den Arzt dahin, wo ihre Patientinnen und Patienten ihn brauchen und setzt dazu auf Digital Health Lösungen. Dabei stehen das Wohl des Patienten und der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet und beschäftigt heute in der Schweiz über 300 Mitarbeitende, davon 110 Ärztinnen und Ärzte. Seit dem Jahr 2000 betreibt Medgate das grösste ärztliche telemedizinische Zentrum Europas und verfügt dadurch über viel Erfahrung und Wissen in der Telemedizin. Für Konsultationen vor Ort stehen den Patienten die Medgate Mini Clinics sowie die Ärzte und Kliniken des Medgate Partner Network zur Verfügung.Medienkontakte:Cédric Berset, Director Marketing, Communications & SalesMedgate, Postfach, 4020 BaselMobile +41 79 455 20 41, Tel. +41 61 377 88 10, media@medgate.chwww.medgate.chOriginal-Content von: Medgate AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001063/100849992