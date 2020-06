Der japanische Technologieinvestor Softbank will seine milliardenschwere Beteiligung an der Telekom-Tochter T-Mobile US verringern. Der Konzern erwäge öffentliche oder private Platzierungen seiner T-Mobile-Aktien und sei auch in Gesprächen mit der Deutschen Telekom sowie mit T-Mobile US selbst, teilte Softbank am Dienstag mit.

