Die Commerzbank-Aktie wurde zu Beginn dieses Jahres und insbesondere durch die Corona-Pandemie ungespitzt in den Boden gerammt, ein Verlaufstief um 2,80 Euro war Mitte März die Folge. In den folgenden Wochen konnte sich das Papier jedoch in diesem Bereich stabilisieren und einen Doppelboden ausbilden. Zudem gelang es über die notwendige Triggermarke von 3,86 Euro zuzulegen und damit den Boden zu aktivieren. Seit gut drei Wochen läuft nun eine steile Erholungsbewegung, die sich bislang aber in einer zweiteiligen Wellenbewegung präsentiert und dadurch noch eine dritte und finale Welle aussteht. Genau diese Annahme bietet noch genügend Raum auf der Oberseite aktiv zu werden und überdurchschnittlich von einem weiteren Anstieg der Commerzbank zu profitieren.

