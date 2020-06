Wie sollen sich Unternehmen in der aktuellen Situation verhalten? Was tun, wenn Kunden niedrigere Preise wegen gesunkener Rohstoffkosten fordern? Wie positionieren gegen Wettbewerber, die versuchen durch Preisnachlässe Menge zu generieren? Zunächst einmal ist wichtig zu erkennen, welche Phasen die Coronakrise in den nächsten Wochen und Monaten recht dynamisch durchlaufen wird und welche Preisszenarien ...

