- BARCLAYS CUTS HURRICANE ENERGY PRICE TARGET TO 8 (16) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1050 PENCE - CITIGROUP CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 670 (700) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 910 (920) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE REMOVED BP FROM 'UK TOP PICKS' LIST - DEUTSCHE BANK RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2175 (1920) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES IQE PRICE TARGET TO 60 (45) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 730 (820) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6510 (6300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 755 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 520 (825) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 58 (30) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TEAM17 TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 537 (452) PENCE - LIBERUM RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2750) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 80 (60) PENCE - 'BUY' - LIBERUM SETS NEW PRICE TARGET OF 150P FOR JOULES - 'BUY' - RBC RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 825 (800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 520 (725) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 800 (1100) PENCE - 'BUY'



