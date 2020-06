FRANKFURT (dpa-AFX) - In Frankfurt haben am Dienstag die Tarifverhandlungen für die bundesweit etwa 700 000 Beschäftigten im Gebäudereinigungshandwerk begonnen. Vertreter der IG BAU und der Arbeitgeber kamen am Vormittag zu ersten Gesprächen zusammen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte.



Die IG Bau fordert die Erhöhung der Mindestlöhne um 1,20 Euro pro Stunde sowie den Einstieg in ein Weihnachtsgeld für die Beschäftigten der Branche. "Der Wert der Gebäudereinigung ist in der Corona-Pandemie mehr als offensichtlich geworden. Das muss sich endlich auch im Lohn spiegeln", argumentierte Ulrike Laux, Mitglied des Bundesvorstandes der IG BAU und Verhandlungsführerin der Gewerkschaft, in der vergangenen Woche.



Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) nannte die Forderungen "vollkommen realitätsfern". Auch die Gebäudereinigung als industrienahe Handwerksdienstleistung sei von der Corona-Krise stark betroffen./dba/ben/DP/eas

