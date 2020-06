NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,80 Euro belassen. Der Wiederanlauf des Sommergeschäfts bringe kurzfristig Liquidität, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie macht sich jedoch weiter Sorgen um die Bilanz des Reisekonzerns./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2020 / 02:50 / ET



DE000TUAG000

