BONN (dpa-AFX) - Im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom hat es in der Nacht zum Dienstag Störungen gegeben. Die Probleme seien jedoch seit etwa sieben Uhr morgens wieder behoben, sagte ein Telekom-Sprecher am Dienstagvormittag. "Man kann jetzt wieder normal telefonieren und den Datenverkehr nutzen." Die Ursache sei jedoch weiterhin unklar und werde nun analysiert.



Das Festnetz war nicht betroffen, lediglich Teile des Mobilfunknetzes. So hatten Telekom-Kunden über die Internetportale allestoerungen.de und netzwelt.de sowie Twitter Probleme mit dem Mobilfunkempfang und mit dem mobilen Internet gemeldet, unter anderem in den Großräumen Berlin, Hamburg, Frankfurt und München.



Zuvor hatte es auch im Netz der US-Tochter T-Mobile US Störungen gegeben. Das sei jedoch reiner Zufall, erklärte der Sprecher. Es gebe keinen Zusammenhang mit den Störungen im deutschen Netz./len/swe/DP/fba

