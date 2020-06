Wien (www.fondscheck.de) - Vontobel holt Finanzchef von der UBS - FondsnewsMartin Sieg Castagnola (55) wird nach zwölf Jahren die Rolle des Finanzvorstands von Vontobel mit der Präsentation des Halbjahresergebnisses am 28. Juli 2020 an Thomas Heinzl (50) übergeben und künftig Hans-Dieter Vontobel beim Management seiner Beteiligungen und Immobilien unterstützen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...