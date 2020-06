Rund 60 Prozent Minus seit dem Einstieg bei der Commerzbank - ein Debakel für den Finanzinvestor Cerberus. In einem zweiten Brandbrief an den Aufsichtsrat wird nun der Druck auf die Geschäftsführung erhöht."Wir sind nach wie vor dazu entschlossen, nachhaltige Veränderung in der Führung der Commerzbank sowie in Bezug auf die operative und strategische Ausrichtung der Bank zum Wohle aller Stakeholder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...