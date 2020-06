Trier (ots) - Vertrauen, Flexibilität & Sicherheit: Dafür steht Boomerang Reisen auch in Corona-Krisenzeiten und bietet allen Kunden, die jetzt buchen, an, Ihre Reise ohne Wenn und Aber bis zum 31.12.2020 kostenlos zu stornieren*. So weicht die Unsicherheit der Vorfreude und das nächste Urlaubsabenteuer kann ganz entspannt geplant werden.Auch wenn noch Reisewarnungen, teilweise geschlossene Grenzen und mancherorts hohe Infektionszahlen in den beliebten Boomerang-Zielen bestehen und für Verunsicherung sorgen, ist der Reiseveranstalter aus Trier davon überzeugt, dass sich die Welt auch über Europas Grenzen hinaus nun langsam wieder öffnen wird.Da aber niemand genau weiß, wann das sein wird, hat Boomerang Reisen mit seinen Partnern vor Ort einen tollen Deal verhandelt: Gemeinsam tragen sie das Risiko einer Stornierung für alle Neubuchungen. Kann der Kunde also nicht reisen, bekommt er unkompliziert und zeitnah sein Geld zurück.*Gilt nur für Neubuchungen. Ausgenommen hiervon sind reine Flugbuchungen ohne die Buchung eines Landprogramms.+++ 15 Filialen in 3 Ländern, 80 erfahrene Mitarbeiter, eine Mission: Boomerang Reisen wurde vor 25 Jahren gegründet und so entstand das Konzept, die Welt intensiv und vor allem abseits der üblichen und meistens weithin bekannten Wege und Pfade zu bereisen. Was 1994 mit Australien als einziger Destination begann, wurde mit großem Erfolg weiter ausgebaut und vertieft, umspannt mittlerweile fast den gesamten Globus. Neben Australien und Neuseeland gehören heute auch die Länder Afrikas südlich der Sahara, Nord-, Süd- und Mittelamerikas sowie die Südsee zu den Boomerang-Zielen. +++Presse-Kontakt:Boomerang Reisen GmbHBarbara FreundTel. +49 (0) 651 96 68 00Biewerer Straße 1554293 Trierb.freund@boomerang-reisen.dewww.boomerang-reisen.deOriginal-Content von: Boomerang Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145416/4625070