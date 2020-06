BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon SE baut sein Geschäft mit intelligenten Straßenlaternen aus. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, hat es gemeinsam mit der Stadt Essen und der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (EVV) sein bislang größtes deutsches Smart-Pole-Projekt in Betrieb genommen. Die Laternen können auch als Ladepunkt für Elektroautos dienen, per Sensorik ein intelligentes Parkraummanagement ermöglichen, Daten zur Luftqualität erheben oder das Gebiet mit schnellem Internet per WLAN-Router versorgen. Sein Konzern zeige, "wie die Digitalisierung der Infrastruktur die Lebensqualität der Menschen verbessern kann", erklärte Eon-Chef Johannes Teyssen.

