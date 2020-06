Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Fraktion erwägt wegen der hohen Kosten der Corona-Pandemie staatliche Zuschüsse für die Bundesagentur für Arbeit (BA) und die gesetzlichen Krankenkassen. Damit sollen die Beitragssätze in die Sozialabgaben wie von der großen Koalition zugesagt unter 40 Prozent vom Arbeitslohn gehalten werden, erklärten die beiden stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Bärbel Bas und Katja Mast.

Für dieses Jahr plant der Bundeshaushalt einen Milliardenkredit für die Bundesagentur für Arbeit, die wegen der hohen Kosten für die Ausweitung der Kurzarbeit Finanzhilfen benötigt.

Mast sagte am Dienstag vor Journalisten, dass man sich die Finanzsituation der Bundesagentur für Arbeit im Herbst genau anschauen müsse. Für die SPD sei klar, "dass wir uns auch vorstellen können, um den Beitragssatz zu halten, auch über Zuschüsse zu diskutieren", so Mast. "Aber wie gesagt, das wird im Herbst auf der Agenda sein."

Bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und bei der Pflegeversicherung müsste ebenfalls über höhere staatliche Finanzhilfen nachgedacht werden, erklärte Bas. In der SPD sei man der Auffassung, dass man den wegen der Corona-Krise gewährten Zuschuss in die Pflegeversicherung "dauerhaft" brauche, und nicht nur für ein Jahr.

Bei den gesetzlichen Krankenkassen habe es wegen der Pandemie neue Gesetze gegeben, die höhere Kosten für die Versicherungen verursachten. "Wir haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 21 Gesetze in den letzten Monaten gemacht, die keine Spargesetze waren. Sondern wir haben Leistungen ausgeweitet", so Bas.

"Für das Jahr 2021 gehe ich davon aus, dass wir uns darüber unterhalten müssen, diesen Bundeszuschuss beizubehalten, also die jetzige Erhöhung, oder ihn sogar erhöhen müssen." Aber zunächst werde man die Ergebnisse des Schätzerkreis zur Finanzentwicklung der GKV abwarten, der üblicherweise im September oder Oktober die Ergebnisse vorstellt.

"Ich finde, man darf sie (die GKV) mit den Kosten auch nicht alleine lassen. Der Bundeszuschuss ist jetzt wichtig. Und im nächsten Jahr werden wir darüber streiten müssen, ob er beibehalten oder sogar noch erhöht wird", so Bas zu den Diskussionen in der großen Koalition.

