Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--"Der Pain-Trade liegt weiter auf der Upside", so das Fazit der Bank of America zur neuen Fondsmanager-Umfrage. Weiterhin seien mehr Fondsmanager bearish als bullish: Nur 37 Prozent sehen die Wall Street in einem Bullen-Markt, 53 Prozent sprechen von einer Bearmarket-Rally. Von einer "V-Erholung" in der Wirtschaft gehen nur 18 Prozent der Befragten aus, 64 Prozent erwarten eine U- oder W-förmige Erholung. Die Erwartung an die jährliche Rendite am Aktienmarkt liegt bei lediglich 3,4 Prozent. Und als überbewertet gilt der Aktienmarkt bei so vielen Fondsmanagern wie zuletzt 1998.

Zwar ist die Cash-Quote auf 4,7 von 5,7 Prozent gefallen. 52 Prozent der Fondsmanager sind nun zudem "Aktien übergewichtet", ein deutliches Plus verglichen mit den 34 Prozent vom Mai und zugleich der höchste Stand seit September 2018. Die Aktien-Allokation liegt aber immer noch 0,9 Stanardabweichungen unter dem langfristigen Durchschnitt. Die Bank of America spricht so auch von einem "fragilen und neurotischen" Optimismus. Und die Cash-Quote gilt auch mit 4,7 Prozent immer noch als Indikator für Aufwärtspotenzial an den Märkten.

Trend in Eurozone-Aktien könnte begonnen haben

Ihre Shorts in Small-Caps, Value-Werten, Schwellenländer-Positionen, Industrietiteln und Banken hätten die Fondsmanager wegen der steileren Zinsstrukturkurve zuletzt zwar gecovert. Besonders überzeugt seien sie auf der Aktienseite aber lediglich von Longs in Technologie-Titeln. Diese haben nun auch Healthcare als am stärksten übergewichteten Sektor abgelöst.

Tendenziell konzentrieren sich die Aktienanlagen weiter auf den US-Markt, auch wenn die Netto-Übergewichtung von US-Aktien nun um 2 Prozentpunkte auf 22 Prozent zurückging. Trotzdem gibt es bei den Aktien der Eurozone eine Art Renaissance. Statt einer Unter- gibt es nun plötzlich eine wenn auch nur leichte Übergewichtung. Das Exposure der Fondsmanager in Aktien der Eurozone stieg nun um 24 Prozentpunkte auf netto 7 Prozent.

Bei den größten Risiken taucht die Eurozone nun nicht mehr unter den Tops auf. Als größtes Risiko sehen die Fondsmanager eine zweite Pandemie-Welle. Auf Platz 2 folgt nun eine lang anhaltende Arbeitslosigkeit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 06:45 ET (10:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.