Gazprom steuert auf einen weiteren Konflikt mit einem Geschäftspartner zu: So will der russische Energieriese ungeachtet der Entscheidung eines Schiedsgerichts an höheren Gaspreisen für den polnischen Gaskonzern PGNiG festhalten. Es gebe laut Gazprom hierfür genügend Gründe. Über die Streitfragen verhandeln beide Konzerne nun bereits seit drei Jahren.Der polnische Konzern hatte zuvor mitgeteilt, dass Gazprom 1,5 Milliarden Dollar (1,33 Milliarden Euro) als Kompensation für überhöhte Gaspreise zurückzahlen ...

