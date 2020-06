FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wieder sehr gute Stimmung an den internationalen Börsen hat die Kurse deutscher Staatsanleihen am Dienstag in die Verlustzone gedrückt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gab bis zum Mittag um 0,13 Prozent auf 175,16 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,425 Prozent.



Die Anleger machten einen Bogen um die als sicher geltenden deutschen Staatspapiere und stiegen im Gegenzug verstärkt in den Aktienmarkt ein, nachdem sich unter anderem die Hoffnung auf zusätzliche, die Konjunktur stützende Maßnahmen von Seiten der US-Regierung breit gemacht hatte. So will US-Präsident Donald Trump Kreisen zufolge zur Bekämpfung der Corona-Krise eine weitere Billion US-Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen.



Zudem kamen positive Impulse für den Aktienmarkt von den Notenbanken der USA (Fed) und Japans (BoJ). So begann die Fed mit dem direkten Erwerb von Unternehmensanleihen. Die BoJ fuhr ihre direkte Unterstützung für japanische Unternehmen deutlich hoch, um der heimischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen.



In diesem Umfeld griffen die Anleger auch bei italienischen, spanischen und griechischen Staatsanleihen zu. Sie profitierten von der Aussicht auf eine noch großzügigere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Angesichts des starken Gegenwinds durch die Corona-Krise seien kraftvolle Maßnahmen angezeigt, sagte der italienische EZB-Direktor Fabio Panetta der französischen Zeitung Le Monde./la/bgf/fba

