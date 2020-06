BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will gemeinsam mit Industrievertretern über die Folgen des Strukturwandels in der Automobilbranche beraten. An einem Auftakttreffen nahmen auch Vertreter der Bundesländer, der Gewerkschaften und weiterer Institutionen teil, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Ergebnisse fließen im Spätherbst in die "Konzertierte Aktion Mobilität" unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein.

Bei dem sogenannten Transformationsdialog sollen auch die Probleme der Zulieferer und betroffenen Regionen in den Blick genommen werden. "Wir wollen Innovationen und Zukunftstechnologien in die regionalen Räume tragen, um dort neue Perspektiven und Arbeitsplätze zu schaffen", erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum. Dazu kommen auch die bisherigen Förderinstrumente auf den Prüfstand.

