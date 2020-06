Im ersten Quartal steigt der Umsatz bei Nordex um mehr als 141 Prozent auf 964,6 Millionen Euro an. Bei den Projekten gibt es ein Plus von 176,2 Prozent auf 862,6 Millionen Euro. Beim Service liegt das Plus bei 16,7 Prozent, der Umsatz steht bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...