++ Aktien steigen aufgrund von Fed-Aktionen und Impulshoffnungen ++ DE30 nähert sich der 200-Stunden-Linie ++ TUI (TUI.DE) steigt aufgrund der Sommerpläne für 2020 ++Die europäischen Aktienmärkte und die US-Futures erholen sich nach einer soliden Sitzung in Asien. Die Anleger scheinen die geopolitischen Entwicklungen an der Grenze zwischen Indien und China und auf der koreanischen Halbinsel zu ignorieren. Die weiteren Anleihekäufe der Fed und die Gerüchte über ein weiteres großes Konjunkturpaket in den Vereinigten Staaten stützen die heutige Erholung. Die ZEW-Indizes für Juni wurden um 11:00 Uhr veröffentlicht. Die Konjunkturerwartungen stiegen von 51 auf 63,4 Punkte (Erwartung: 60 Punkte). Dies ist eine Verbesserung, aber der Subindex für die aktuelle Lage bleibt auf einem sehr niedrigen Niveau: ...

