Quebec (stadt) (ots/PRNewswire) - L'Orange bleue bietet seine Expertise Unternehmen an, die ihre Dienstleistungen, Produkte oder Technologien an die Regierung von Quebec verkaufen möchtenRegierungen auf der ganzen Welt finden sich heute in einer endlosen Suche nach medizinischen Bedarfsgütern wieder - mit dem Ziel, die COVID-19-Krise innerhalb ihrer Landesgrenzen zu bekämpfen. Dies gilt auch für die Regierung von Quebec, einer Provinz Kanadas. Angesichts der aktuellen Situation möchte L'Orange bleue affaires publiques inc. seine Expertise Unternehmen zur Verfügung stellen, die sich am Verfahren der öffentlichen Beschaffung der Provinz beteiligen möchten.Das Netz der Gesundheits- und Sozialdienste Quebecs funktioniert als komplett eigenständige Einheit, die eine beeindruckende Palette von Aktivitäten abdeckt und über erhebliche Ressourcen und Autonomie verfügt. Die Regierung Quebecs kauft im Jahr Waren und Dienstleistungen von mehr als 5 Milliarden Dollar ein. Allein für sein Netz der Gesundheits- und Sozialdienste kauft Quebec im Jahr mehr als 40.000 spezifische Produkte."Die Krise, in der wir leben, ist beispiellos. Sämtliche Regierungsebenen versuchen, verschiedenste Bedarfsgüter zu erlangen", so Mathieu Santerre, President von L'Orange bleue affaires publiques. "Die Regierung von Québec sucht nach vielerlei Dienstleistungen, Produkten und Technologien, die in der Provinz nicht verfügbar sind, so dass Unternehmen außerhalb Québecs die Möglichkeit haben, sich an diesem Kampf gegen COVID-19 zu beteiligen. Wenn Sie glauben, dass Ihr Unternehmen in der Lage ist, die Regierung von Québec zu beliefern, können wir Ihnen helfen, sich diesen neuen Markt zu erschließen."Das Beschaffungsverfahren für das Netzwerk der Gesundheits- und Sozialdienste Québecs mag von außen kompliziert erscheinen. L'Orange bleue hat sich jedoch über die Jahre auf diesem Feld beeindruckende Expertise erarbeitet. L'Orange bleue ist der ideale Partner für jedes Unternehmen, das an Verträgen mit der Regierung von Quebec interessiert ist.Um mehr über alle Dienstleistungen zu erfahren, die L'Orange bleue affaires publiques anbietet, besuchen Sie bitte die Website http://www.lorangebleue.biz/.L'Orange bleue affaires publiques inc.L'Orange bleue affaires publiques inc. ist eine in Quebec ansässige PR-Firma, die es sich zum Ziel gesetzt hat, in ihren Beziehungen zu Regierung und Medien und in der PR-Beratung ihrer Kunden den Standard für Akribie, Mut und Integrität zu setzen.