AKTIENMÄRKTE (13:13 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.108,75 +1,04% -3,86% Euro-Stoxx-50 3.224,85 +2,82% -13,89% Stoxx-50 2.990,98 +2,33% -12,11% DAX 12.263,43 +2,96% -7,44% FTSE 6.215,33 +2,48% -19,59% CAC 4.934,22 +2,46% -17,46% Nikkei-225 22.582,21 +4,88% -4,54% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,2 -0,32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,70 37,12 +1,6% 0,58 -36,0% Brent/ICE 40,43 39,72 +1,8% 0,71 -35,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.727,55 1.725,50 +0,1% +2,05 +13,9% Silber (Spot) 17,36 17,45 -0,5% -0,09 -2,8% Platin (Spot) 813,55 814,50 -0,1% -0,95 -15,7% Kupfer-Future 2,60 2,57 +1,2% +0,03 -7,7%

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne noch leicht aus. Hier stützt weiter der zur Schwäche neigende US-Dollar. Die Pandemie wird das globale Wachstum und die Ölnachfrage nach Ansicht der Internationalen Energie-Agentur (IEA) in diesem Jahr zwar belasten, aber Angebotskürzungen der Förderländer und eine kräftige Nachfrageerholung im kommenden Jahr werden dazu beitragen, den Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, heißt es im IEA-Monatsbericht. Den nächsten Impuls dürften die wöchentlichen Öllagerdaten von API am Abend liefern. Der Goldpreis verteidigt die Erholungsgewinne aus dem Handelsverlauf am Montag.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend dürften am Dienstag für weiter steigende Kurse an der Wall Street sorgen. Die Fed hatte angekündigt, ihr Anleihekaufprogramm auch auf Schuldtitel einzelner Unternehmen auszudehnen. Für den Kauf in Frage kommen Anleihen von Unternehmen, die am 22. März über ein Investmentgrade-Rating verfügten und daneben noch einige andere Bedingungen erfüllen müssen. Dies hatte die Kurse an den US-Aktienmärkten am Vortag beflügelt, was sich nun weiter fortsetzen dürfte. Die Rabobank kann die Erholung am US-Aktienmarkt am Montagabend allerdings nur schwer nachvollziehen: "Die Märkte sanken zunächst wegen der Angst vor einer zweiten Infektionswelle und änderten dann ihre Meinung wegen etwas, das (von der US-Notenbank) schon vor drei Monaten versprochen worden war: der Ankauf von Unternehmensanleihen", heißt es in einem Kommentar der Bank. Mit Spannung wird auch auf die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem US-Kongress am Nachmittag gewartet. Die Anleger werden genau darauf achten, "ob er seinen eher pessimistischen Ton" in Bezug auf die US-Wirtschaft ändern wird, sowie auf weitere geldpolitische Maßnahmen, merkt Gero Jung, Chefökonom von Mirabaud Asset Management an. Für Bewegung könnten auch die US-Konjunkturdaten sorgen. Vor der Startglocke wird am Dienstag der Einzelhandelsumsatz für Mai veröffentlicht, bei dem mit einem kräftigen Anstieg gegenüber dem Vormonat gerechnet wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +7,7% gg Vm zuvor: -16,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -17,2% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 66,7% zuvor: 64,9% 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Neue Konjunkturhoffnungen treiben Europas Aktienmärkte am Dienstagmittag weiter nach oben. Auslöser der weiteren Aufwärtswelle am späten Vormittag war das ZEW-Konjunkturbarometer. Es ist im Juni mit 63,4 Punkten deutlich gestiegen und über der Erwartung von 60 ausgefallen. Es war der dritte Anstieg in Folge. Die Daten reihen sich ein in zuletzt teilweise weit über den Erwartungen ausgefallene Wirtschaftsdaten. Zuvor hat schon eine noch weiter gelockerte Geldpolitik der US-Notenbank für Laune gesorgt. Sie hatte am Vorabend angekündigt, ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von US-Unternehmensanleihen auszuweiten. Die Nachricht sorgte für einen Stimmungsumschwung an der Wall Street im späten Geschäft. Dazu kommt auch die Hoffnung auf das nächste Konjunkturpaket. Hier sei ein 1 Billion Dollar schweres Infrastrukturprogramm in Arbeit. Und auch die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle nimmt ab. Dank Fortschritten bei der Suche nach Therapien und Impfstoffen dürfte man die Länder dann besser vorbereitet vorfinden. Gesucht sind vor allem konjunkturabhängige Aktien: Im DAX heben Lufhansa um 5,1 Prozent ab, Daimler treten mit einem Plus von 4,6 Prozent aufs Gaspedal, und die Aussichten auf Infrastrukturprogramme machen Heidelcement um 7,1 Prozent fester. Im MDAX gewinnen Prosieben 7 Prozent und mit Hochtief geht es um 7,2 Prozent hoch. In Europa ist der Bausektor mit 4,2 Prozent der Tagesgewinner. Dabei liegen alle großen Stoxx-Branchenindizes im Plus. Einziger Verlierer sind Zalando mit einem Minus von 4,2 Prozent: Hier hat Großaktionär Kinnevik seine Beteiligung auf 21,3 Prozent von 25,8 Prozent reduziert. Nach der Verdoppelung des Kurses sei der Verkaufszeitpunkt gut gewählt, heißt es im Handel.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 8.13 Uhr Mo, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1311 -0,13% 1,1335 1,1269 +0,9% EUR/JPY 121,34 -0,18% 121,84 121,0534 -0,5% EUR/CHF 1,0711 -0,36% 1,0759 1,07 -1,3% EUR/GBP 0,8945 -0,35% 0,8952 0,8969 +5,7% USD/JPY 107,27 -0,06% 107,48 107,4225 -1,4% GBP/USD 1,2644 +0,21% 1,2663 1,26 -4,6% USD/CNH (Offshore) 7,0706 -0,01% 7,0662 7,0830 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.521,76 +0,95% 9.542,51 9216,7550 +32,1%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar angesichts der weiter Geld flutenden US-Notenbank weiter schwach. Für den Dollar-Index geht es um 0,1 Prozent nach unten. "Die Kombination aus lockerer Fed-Politik und sich verbessernder Risikostimmung bleibt eine negative Mischung für den US-Dollar", sagt Analyst Lee Hardman von MUFG. Für den nächsten Impuls könnte die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Kongress am Nachmittag liefern.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Einen kompletten Stimmungswechsel haben die Anleger an den ostasiatischen Aktienmärkten am Dienstag durchgemacht. Nach den herben Verlusten zum Wochenstart aus Sorge vor einer zweiten Coronapandemiewelle ging es am Dienstag mit den Aktienindizes noch stärker wieder nach oben. Für den Umschwung sorgte die US-Notenbank. Sie hatte am Vortag mitgeteilt, ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von Anleihen auf Unternehmensanleihen mit guten Bonitätsnoten auszuweiten. Im Mai hatte sie mit dem Kauf börsengehandelter Fonds (ETF) begonnen. Günstige Nachrichten gab es auch von der japanischen Notenbank. Sie bestätigte ihre ultralockere Geldpolitik, weitet aber ein finanzielles Unterstützungsprogramm für besonders von der Viruspandemie betroffene Unternehmen aus. Die stärksten Aufschläge verzeichneten mit Seoul und Tokio die größten Verlierer des Vortages. Zur Kauflaune trugen laut Marktteilnehmern auch Entspannungssignale in den US-chinesischen Beziehungen bei. Laut KGI Securities hat das US-Handelsministerium angekündigt, US-Unternehmen zu erlauben, bei den 5G-Standards im Mobilfunk mit dem chinesischen Technologieunternehmen Huawei zusammenzuarbeiten, das in der Vergangenheit unter US-Restriktionen zu leiden hatte.

CREDIT

Erneut auf Einengungskurs gehen am Dienstag die Prämien der Risikoversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Für weitere Entspannung auf Ebene der Einzelunternehmen sorgt die Aussicht auf neue US-Konjunkturprogramme. Übergeordnet treiben die Pläne der US-Notenbank, das Kaufprogramm für Corporate Bonds weiter auszudehnen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Telekom-Chef nennt Corona-Warn-App einen "Rockstar"

Telekom-Chef Timotheus Höttges hat die Entwicklung der Corona-Warn-App massiv gelobt und die Bevölkerung zur Nutzung aufgerufen. "Das ist das beste Public-Private-Partnership-Projekt, was ich bisher in meinem Berufsleben je gesehen habe", sagte Höttges anlässlich der Vorstellung der App zusammen mit der Bundesregierung. "Das ist der Rockstar in Geschwindigkeit, aber auch in der Art, wie wir zusammengearbeitet haben." Sein Ziel sei, dass sich bereits am morgigen Mittwoch alle DAX-Unternehmen dazu bekennen, die App auch zu bewerben.

SAP-Software soll CO2-Fußabdruck bei Produktion direkt messbar machen

Mit einem neuen Software-Paket will SAP das bei der Produktherstellung entstehende CO2 direkt messbar und analysierbar machen und sich so ein neues Geschäftsfeld erschließen. Der Walldorfer Konzern verspricht mehr Transparenz sowohl für die Unternehmen mit ihren Lieferketten als auch für die Abnehmer gerade im Endkundenbereich und deren Wunsch nach klimafreundlichen Produkten.

Tui: Sommerprogramm aktuell zu etwa 25 Prozent gebucht

Der Reisekonzern Tui nimmt sein Sommerprogramm teilweise wieder auf. Wie das Unternehmen mitteilte, will es ab Anfang Juli etwa die Hälfte der Konzernhotels wiedereröffnen. Der Anteil könnte steigen, wenn die Reisebeschränkungen weiter gelockert werden. Das Sommerprogramm sei aktuell etwa zu einem Viertel gebucht, die Durchschnittspreise seien um 14 Prozent gestiegen.

Volkswagen erhöht Anteil an Batteriespezialisten Quantumscape

Volkswagen erhöht seinen Einsatz im vielversprechenden Zukunftsgeschäft mit Feststoffzellen. VW investiert zusätzlich bis zu 200 Millionen US-Dollar in den US-Batteriespezialisten Quantumscape, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die konkrete Beteiligungshöhe nannte der Wolfsburger Konzern nicht. Ein VW-Sprecher sagte, dass man der größte automobile Anteilseigner an Quantumscape sei.

Netzausfälle bei T-Mobile US

Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom hat am Montag mit Netzausfällen zu kämpfen gehabt. Kunden von T-Mobile US in mehreren Bundesstaaten meldeten am Montag Probleme bei aus- und eingehenden Anrufen. Technikchef Neville Ray schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, dass die Ingenieure des Unternehmens an der Behebung von Daten- und Sprachtelefonieproblemen arbeiteten, die Kunden im ganzen Land beträfen. Einen Grund für die Probleme, die mehrere Stunden anhielten, nannte der Manager nicht.

Chef der Monopolkommission kritisiert Einstieg des Bundes bei Curevac

Der Vorsitzende der Monopolkommission, Achim Wambach, hat die Beteiligung des Bundes am Tübinger Biotechunternehmen Curevac kritisiert. Sie stelle "eine potenzielle Gefahr für den freien Wettbewerb" dar, sagte der Wirtschaftswissenschaftler dem Mannheimer Morgen. "Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist, gewinnen schon allein durch diese Tatsache einen Vorteil."

Douglas beruft CRO - Restrukturierungsplan Filialnetz im Sommer

Die Parfümeriekette Douglas will im Zuge der Coronavirus-Pandemie den Ausbau des Online-Handels beschleunigen sowie das Filialnetz den erwarteten Umsatzverlusten anpassen und hat dafür Michael Keppel zum 1. Juli 2020 als Chief Restructuring Officer (CRO) in die Geschäftsführung berufen.

Oetker-Gruppe stellt sich wegen Corona auf schwieriges Jahr ein

Die Oetker-Gruppe hat ihre bisherigen Planungen für das laufende Jahr angesichts der Corona-Krise mit einem Fragezeichen versehen. "Zwar sind auch die Unternehmen der Oetker-Gruppe von den Einschränkungen, teilweise sogar erheblich, betroffen", sagte Albert Christmann, persönlich haftender Gesellschafter der Dr. August Oetker KG. Erfreulicherweise würden Umsatzeinbußen in einzelnen Sparten durch Zugewinne bei anderen zumindest teilweise wieder ausgeglichen. Insgesamt dürfte die Corona-Krise aber deutliche Auswirkungen auf das Ergebnis der Oetker-Gruppe haben, auch wenn alle Unternehmen versuchen würden, den Erlösausfällen durch Kostenreduzierungsmaßnahmen entgegen zu wirken.

Wacker Chemie wird weniger investieren

Wacker Chemie fährt angesichts der Corona-Pandemie die Investitionen weiter zurück. Für das Geschäftsjahr 2020 werden nun Investitionen von rund 250 Millionen Euro angestrebt, wie aus der Präsentation zum Kapitalmarkttag hervorgeht. Zuvor waren weniger als 300 Millionen Euro eingeplant, dabei aber bereits auf eine Reduzierung hingewiesen worden. 2019 flossen rund 350 Millionen Euro.

Alstria Office begibt Anleihe über 350 Millionen Euro

Alstria Office zapft den Bondmarkt an. Wie das im MDAX notierte Immobilienunternehmen mitteilte, begibt es eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von 350 Millionen Euro. Das Geld ist für allgemeine Unternehmenszwecke, Immobilienkäufe und die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten vorgesehen.

EU-Kommission prüft mögliche Wettbewerbsverstöße bei Apple Pay

Die Europäische Kommission nimmt das Verhalten von Apple im Zusammenhang mit seinem mobilen Zahlungssystem Apple Pay unter die Lupe. Die Brüsseler Behörde teilte mit, sie habe eine förmliche kartellrechtliche Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob das Verhalten von Apple in Zusammenhang mit Apple Pay gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften verstößt.

Blackrock steckt in Pandemie 16 Mrd EUR in europäische Firmen - Agentur

Blackrock hat seit Januar laut einem Medienbericht insgesamt 16 Milliarden Euro in 810 europäische Unternehmen investiert, die überwiegend wegen der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf eine mit der Situation vertraute Person weiter berichtet, hat der Asset-Manager davon 3 Milliarden Euro in Aktien investiert und 13 Millionen Euro an Krediten für die Unternehmen bereitgestellt. Mehr als die Hälfte der Unternehmen hatte laut Reuters wegen der Corona-Pandemie Probleme.

Easyjet bekommt neue Airbus-Maschinen nun ab 2022 geliefert

Der Billigflieger Easyjet hat mit Airbus neue Liefertermine für 32 Maschinen vereinbart. Die ursprünglichen Termine waren wegen der Corona-Pandemie nicht mehr zu halten. Der Preis wird sich dadurch etwas erhöhen. Wie Easyjet mitteilte, werden 24 Flugzeuge nun in den Geschäftsjahren 2025 bis 2027 geliefert. Die Auslieferung von acht weiteren Maschinen wurde vom Geschäftsjahr 2020 auf 2022 verschoben.

Ericsson sieht wegen Corona Anstieg der Nachfrage nach 5G

Die Corona-Krise treibt den Bedarf an schnellen Internetverbindungen in die Höhe. Der Netzausrüster Ericsson erwartet, dass die weltweite Zahl der Abonnenten für 5G-Technologie (Internet der fünften Generation) bis Ende 2020 rund 190 Millionen und bis Ende 2025 etwa 2,8 Milliarden erreichen wird.

Tata Motors schreibt wegen Covid-19-Krise Quartalsverlust

Der indische Autobauer Tata Motors Ltd ist wegen der Folgen der Coronavirus-Krise in seinem Viertquartal in die Verlustzone gerutscht. Wegen der geringeren Nachfrage nach seinen Fahrzeugmodellen Jaguar und Land Rover brach der Konzernumsatz von Januar bis Ende März 2020 ein. Für das laufende Erstquartal sehen die Inder noch keine Trendwende: Der Umsatz werde weiter sinken und der Cashflow mit rund 50 Milliarden Rupien negativ sein, hieß es.

