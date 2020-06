NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag von der insgesamt guten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und sind gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 40,56 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 74 Cent auf 37,86 Dollar zu.



Marktteilnehmer führten die Tagesentwicklung in erster Linie auf die gute Stimmung an den Aktienbörsen zurück. Dort sorgten die Aussicht auf ein hohe Infrastrukturinvestitionen der amerikanischen Regierung und zusätzliche Unternehmenshilfen der US-Notenbank Fed für Auftrieb. Riskantere Anlagen wie Rohstoffe wurden dadurch beflügelt.



Unterdessen rechnet die Internationale Energieagentur IEA frühestens im Jahr 2022 mit einer umfänglichen Erholung der weltweiten Rohölnachfrage. Diese war in der Corona-Krise massiv eingebrochen und hatte die Ölpreise zusammen mit einem viel zu großen Angebot an Erdöl unter erheblichen Druck gesetzt. Zuletzt haben sich die Erdölpreise aber wieder spürbar erholt. Ausschlaggebend sind Produktionskürzungen großer Förderländer./bgf/la/stk

