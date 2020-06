Mit der EZB im Rücken sammelt Italien mit Leichtigkeit Geld bei Investoren ein. Die freuen sich über vergleichsweise hohe Renditen. In Kürze kommt ein Papier ausschließlich für Privatanleger, erklärt Investing.com-Analyst Robert Zach. New York, 16. Juni 2020 - Das war ein starker Vertrauensbeweis: Trotz der hohen Verschuldung ging die am 03. Juni emittierte zehnjährige Staatsanleihe aus Italien weg wie warme Ciabatta. Die Emission im Volumen von 14 Milliarden Euro stieß auf so lebhaftes Interesse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...