(5. Absatz, letzter Satz. In den kommenden Tagen würden die Rückerstattungen für die Mai-Stornierungen abgeschlossen. Das Unternehmen präzisierte seine Angaben.)FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz höherer Kosten für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen können Urlauber in diesem Sommer nach Einschätzung von DER Touristik vielfach auf günstige Preise hoffen. "Zum Teil machen uns unsere Leistungsträger sehr attraktive Angebote", sagte Zentraleuropa-Chef Ingo Burmester der Deutschen Presseagentur am Dienstag. "Fluggesellschaften profitieren vom niedrigen Kerosinpreis und Hoteliers wollen wenigstens ihre Fixkosten wieder reinbekommen." Vor allem für Ziele im europäischen Ausland gebe es attraktive Angebote.Derzeit ist dem Unternehmen zufolge vor allem Urlaub im eigenen Land und auch im Nachbarland Österreich stark gefragt. "Für die Nah-Ziele sollten sich Urlauber schnell entscheiden, denn bei einigen Angeboten könnten die Betten in den Sommerferien knapp werden", sagte Burmester. Auch für Urlaubsgebiete im Ausland wie Griechenland, die Türkei, Balearen und Kanaren sowie Tunesien und der Indische Ozean steigt die Nachfrage wieder.Deutschlands zweitgrößter Reisekonzern stellt nach Aufhebung der Reisewarnung für viele europäische Länder stark gestiegene Kurzfrist-Buchungen fest. "Die Buchungszahlen nehmen Woche für Woche zu. Juli und August werden mit am stärksten gebucht. Wir nähern uns dem Stand der Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie an", sagte Burmester.Überdurchschnittlich gefragt im Vergleich zu anderen Jahren sind nach seinen Angaben aktuell Ferienhäuser und Ferienwohnungen sowie Luxushotels. "Dort lassen sich Abstandsregeln leichter einhalten, Zimmer und Suiten sind zudem größer."Reiseveranstalter mussten in der Krise bereits gebuchte Reisen stornieren. Kunden haben die Wahl zwischen Gutscheinen oder Rückerstattung des Geldes. "Ein geringerer Teil unserer Kunden wählt Gutscheine. Angesichts von Kurzarbeit und steigender Arbeitslosigkeit ist es nachvollziehbar, dass viele lieber das Geld zurück haben wollen", sagte Burmester. Die Rückerstattungen für den Monat April seien abgeschlossen. In den kommenden Tagen würden die Rückerstattungen für die Mai-Stornierungen abgeschlossen.Das Unternehmen mit den Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix hat sein Angebot für den Winter 2020/21 ausgebaut. Unter anderem gibt es mehr Skiurlaub-Angebote und vielerorts reduzierte Hotelpreise. Auch Ziele für die kommende Sommersaison sind bereits buchbar.Der Tourismus zählt zu den am härtesten von der Corona-Krise getroffenen Branchen. Nach drei Monaten hatte die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen am Montag teilweise aufgehoben und damit das Startsignal für den Sommerurlaub von der Adria bis zur Algarve gegeben.## Berichtigung - 5. Absatz, letzter Satz. In den kommenden Tagen würden dieRückerstattungen für die Mai-Stornierungen abgeschlossen. (Nicht: In den kommenden Tagen würden die Mai-Stornierungen erstattet.). DasUnternehmen präzisierte seine Angaben./mar/DP/fba