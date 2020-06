In den linken Redaktionen des Landes herrscht offenbar ein Überbietungswettbewerb: Wer setzt sich im Black-Lives-Matter- und Denkmalsturm mit dem schrillsten Vokabular an die Spitze? Als Siegerin darf sich vorerst die taz-Autorin Hengameh Yaghoobifarah fühlen - mit einem Text in lupenreiner Hasssprache, der am Montag erschienen ist. Darin sinniert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...