Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -28,33 Prozent, der DAX bei -10,1 Prozent und der Dow Jones bei -9,72 Prozent. Heute Vormittag geht es zunächst deutlich nach oben, die Aktie der Erste Group mag offenbar Geburtstage von Vorständen. Am Geburtstag von Peter Bosek gab es unlängst ein Plus von 8 Prozent, heute hat Langzeit-CEO Andreas Treichl Geburtstag (alles Gute!) und die Aktie ist wieder fein im Plus. Unser Bericht über die Gesamtperformance von Treichl findet sich auf http://www.boersegeschichte.at , hier hatten wir gestern eine Zusatzidee, die in Kürze online gehen wird. Erste Group ( Akt. Indikation: 23,23 /23,28, 3,17%) Neu in der Austrian Visual Worldwide Roadshow ist die m.E. nach State-of-the-Art-Präsentation ...

