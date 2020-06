FRANKFURT (Dow Jones)--Großaktionär Cerberus legt bei der Commerzbank nach. Der US-Investor, der gut 5 Prozent an der Commerzbank hält, hat dem Aufsichtsrat erneut einen Brief geschrieben und substanzielle Veränderungen in der Führung der Bank gefordert, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Eine Commerzbank-Sprecherin wollte sich dazu auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern.

Vergangene Woche hatte Cerberus der Bank in einem ersten Brief in harschen Worten Fehler und Versäumnisse vorgeworfen und zwei Aufsichtsratsposten gefordert - wenige Wochen nach der ordentlichen Hauptversammlung des Instituts. Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann lehnte das Gesuch in einem auf Freitag vergangener Woche datierten Antwortbrief ab. "Wir haben keine freien Posten im Aufsichtsrat, alle Aktionärsvertreter wurden für 5 Jahre bis 2023 mit überwältigender Mehrheit gewählt", schrieb Schmittmann in dem Brief, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Außerdem sei das Kontrollgremium aktuell sehr gut aufgestellt.

Mit Blick auf die aktuelle Profitabilität der Bank schrieb Schmittmann, dass weder der Aufsichtsrat noch der Vorstand zufrieden seien. Er verwies auf die geplante Anpassung der Strategie, die spätestens mit den Zahlen zum zweiten Quartal im August veröffentlicht wird. Der Investor werde feststellen, dass "die aktualisierte Strategie viele Ihrer Vorschläge reflektiert und Bedenken aufnimmt".

Cerberus kündigte in dem neuen Brief laut Reuters "alternative" Maßnahmen an, um seine Ziele durchzusetzen, machte dazu aber keine konkreten Angaben. "Wir setzen uns weiterhin dafür ein, die Führung der Bank sowie die operativen und strategischen Weichenstellungen zum Wohle aller Anteilseigner substanziell zu verändern", zitiert die Agentur aus dem Brief. Dass Schmittmann nicht bereit sei, Cerberus die zwei Sitze im Aufsichtsrat zu geben, sei "bedauerlich".

Der Investor machte dem Bericht zufolge in dem zweiten Brief deutlich, dass er von der Commerzbank kein Mandat für seine Beraterfirma COAC verlange. Schmittmann hatte das Ansinnen unter Verweis auf Interessenskonflikte in seinem Antwortschreiben nachdrücklich abgelehnt.

Cerberus hat mit seinem Investment bei der Commerzbank bisher kein glückliches Händchen bewiesen. Als der Investor im Juli 2017 einstieg, lag der Aktienkurs der Commerzbank noch bei über 10 Euro, aktuell ist die Aktie knapp 4,30 Euro wert. Auch an der Deutschen Bank ist Cerberus beteiligt, und zwar mit 3 Prozent. Dort hatte COAC ein Beratermandat inne. Cerberus unterstützte im vergangenen Jahr die letztlich gescheiterten Fusionsgespräche der beiden Banken.

