Unterföhring (ots) -Kreativität und Output über alle Bereiche hinweg: Mit einervirtuellen Spezial-Ausgabe von "Late Night Berlin" stellen derVermarkter und die Sender der SevenOne Entertainment Group heute ihrekommenden Angebote und TV-Highlights als Ersatz des aufgrund vonCorona abgesagten Vermarkter-Events "Screenforce Days" vor. WolfgangLink, Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO SevenOneEntertainment: "Nach diesen letzten intensiven Monaten blicke ichzuversichtlich auf die kommende Saison. Unsere Programm-Pipeline istbestens gefüllt. Wir ermöglichen eine immer passgenauereZielgruppenansprache für unsere Werbekunden über alle Plattformen.Unsere digitalen Angebote sind auf einem guten Weg: Joyn blickt aufein erfolgreiches erstes Jahr zurück. Studio 71 verzeichnet im 1.Quartal Rekordzahlen. Neue Entwicklungen wie unsere Audio-App FYEOsind sehr gut gestartet. Unsere Weiterentwicklung vom klassischenTV-Anbieter zum plattformunabhängigen Content-Anbieter läuft aufHochtouren. Das sind sehr gute Zeichen - für unsere Zuschauer, Userund Kunden."Im folgenden Interview spricht Wolfgang Link über die Folgen derCorona-Krise und erläutert seine Strategie für die SevenOneEntertainment Group.Herr Link, Sie verantworten den kompletten Entertainment-Bereich beiProSiebenSat.1. Worauf werden Sie sich in den kommenden Monatenbesonders konzentrieren?"Unsere Weiterentwicklung vom klassischen TV-Anbieter zumplattformunabhängigen Content-Anbieter läuft bereits auf Hochtouren.Diesen Prozess werden wir in der zweiten Jahreshälfte konsequentfortführen. Wir investieren 2020 rund eine Milliarde Euro in Content,denn Entertainment und Infotainment sind und bleiben unserKerngeschäft und unsere Kernkompetenz. Und wichtig dabei istnatürlich auch, dass wir mit unseren Programmen zur Meinungsvielfaltund Ausgewogenheit beitragen. Das haben die letzten Wocheneindrücklich gezeigt. Neben der Stärkung unserer TV-Marken wollen wirneue digitale Unterhaltungsangebote fördern, dazu zählen neben Joynauch neue Plattformen wie unsere erst kürzlich gestartete Audio-AppFYEO. Weitere Digital-Produkte sind bereits in der Pipeline. UnserZiel muss sein, auf all unseren Plattformen einzigartige undeigenproduzierte Inhalte anzubieten und mit klugen Partnerschaftenunser konzernweites Unterhaltungsangebot auf ein breiteres Fundamentzu stellen. Auch Studio 71 spielt hier eine wichtige Rolle. Dabeiwollen wir alle Angebote über alle Plattformen hinweg bestmöglichmonetarisieren. Mit smarten Werbeprodukten wollen wir unseren Kundenauch in der Vermarktung die bestmögliche Zielgruppenansprache bieten.ProSiebenSat.1 ist in vielen Bereichen Innovationstreiber - geradeauch im AdTech-Bereich - und gestaltet mit Hochdruck aktiv seinedigitale Transformation. Vor uns liegen die vielleicht spannendstenAufgaben, die die Medienbranche je zu bewältigen hatte."Wird das Programm der ProSiebenSat.1-Gruppe in der nächsten Saisonaufgrund der Corona-Krise anders aussehen als geplant, gibt es etwaeinen Engpass an Erstausstrahlungen?"Corona hat unser TV-Business tatsächlich ziemlichdurcheinandergewirbelt. Aber nichtsdestotrotz hat das der Kreativitätunserer Branche keinen Abbruch getan. Nach diesen letzten intensivenMonaten blicke ich zuversichtlich auf das nächste Halbjahr. UnsereProgramm-Pipeline ist bestens gefüllt. Unsere digitalen Angebote wieJoyn oder FYEO sind auf einem guten Weg und bieten spannendenContent. Im TV können wir mit neuen Formaten wie 'FameMaker' vonStefan Raab und weiteren Staffeln erfolgreicher Showreihen wie 'TheMasked Singer', 'The Voice of Germany' oder 'Promi Big Brother' ausdem Vollen schöpfen. Das zweite Halbjahr wird auf allen unserenPlattformen laut, bunt und enorm abwechslungsreich."Sie buhlen nicht nur um die Gunst der Zuschauer und User, sondernmüssen auch Ihre Werbekunden bei Laune halten. In den vergangenenMonaten haben viele Kunden aufgrund von Corona ihre Ausgaben kürzenmüssen. Wie wollen Sie Ihre Werbepartner zurückgewinnen?"Auch für unsere Werbekunden war und ist dies eine herausforderndeZeit, die wir in meinen Augen im sehr guten gemeinsamen Austausch gutmanagen. Wir haben einerseits Stornierungen und Verschiebungen vonKampagnen ermöglicht, unseren Kunden aber auch inhaltlich unter dieArme gegriffen, zum Beispiel bei der Anpassung oder völlig neuenKreation von Kampagnen. Auch hier zeigt sich die Stärke unsererintegrierten Organisation: Von der kreativen Idee über die Produktioninklusive Testimonials bis zur Integration von Kampagnen in unserenFormaten können wir alles aus einer Hand anbieten. Das wird sich nachder Corona-Zeit auszahlen. Klar ist: Wir produzieren in unserer neuenOrganisation mehr Multichannel-Content als jeder andere am Markt, wirstrahlen ihn auf möglichst vielen Kanälen aus und ermöglichen dannfür unsere Werbepartner eine einfache passgenaueZielgruppen-Ansprache. Dafür paketieren wir heute schon smarteWerbeprodukte - etwa die Reichweite von klassischen TV-Spots mit denMöglichkeiten von Addressable TV. Die nächste technologischeRevolution, unsere 'Cross-Device-Bridge', steht bereits in denStartlöchern. Damit ermöglichen wir die zielgerichtete Ausspielungvon Werbekampagnen über sämtliche Geräte hinweg - vom Fernseher überdas Smartphone bis zum Laptop. Das macht Werbung effizienter, aberbietet auch ganz neue kreative Möglichkeiten, wie beispielsweiseinhaltlich aufeinander aufbauende Spots. Im Herbst werden wir nachder Beta-Phase diese Technologie breit ausrollen."Joyn feiert in dieser Woche seinen ersten Geburtstag. Wie zufriedensind Sie mit der bisherigen Entwicklung und wohin geht die weitereReise Ihres gemeinsam mit Discovery geführten Streaming-Diensts?"Joyn hat es innerhalb eines Jahres geschafft, sich als einernstzunehmender Player auf dem deutschen Markt zu behaupten.Mittlerweile bildet Joyn mit seinem Angebot an über 60 Live-Streamseinen Großteil des deutschen Free-TV-Marktes ab. Dazu investiert derStreamingdienst kontinuierlich in eigene Inhalte und hat mit Formatenwie 'Jerks', 'Check Check' oder 'Aus dem Leben eines Uber-Fahrers'unverwechselbare Joyn Originals geschaffen. Und auch die Zahlenweisen in die richtige Richtung. Besonders gefreut haben mich dieErgebnisse der vom Handelsblatt bei Parrot Analytcs in Auftraggegebenen aktuellen Studie, deren Zahlen darauf hinweisen, dass Joyndeutlich engagiertere und damit mutmaßlich zahlungsbereitere Fans alsdie Konkurrenz hat. Im nächsten halben Jahr wird Joyn weiterwachsen.Neben unserer Streamingplattform arbeiten wir am Ausbau unsererjüngsten Digitalprodukte wie FYEO und Smyle und entwickeln bereitsneue Digital-Angebote."Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHDiana SchardtSVP Communications & PRTel.: +49 89/9507-8020Diana.Schardt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/4625373