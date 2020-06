Der chinesische Konzern CATL hat eine Eine-Million-Meilen-Batterie entwickelt. Eine solche soll bald in Teslas Model 3 verbaut werden. Den CATL-Akku könnten aber auch andere Firmen einsetzen. Vor wenigen Wochen hieß es in einem Medienbericht, dass Tesla bei der Entwicklung eines Akkus für Elektroautos mit einer Lebensdauer von mindestens einer Million Meilen ein Durchbruch gelungen sei. Der kalifornische E-Autobauer soll die sogenannte Eine-Million-Meilen-Batterie gemeinsam mit dem chinesischen Konzern CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd) fertiggestellt haben. Jetzt hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...