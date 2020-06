FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Dax und EuroStoxx 50 haben am Dienstagnachmittag ihre Kursgewinne ausgebaut. Mit einem Zuwachs von jeweils um die dreieinhalb Prozent machten die beiden Leitindizes einen Großteil ihrer seit dem vergangenen Donnerstag aufgelaufenen Verluste nun wett, als die US-Notenbank Fed die Anleger mit einer düsteren Wirtschaftsprognose auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hatte.



Die Fed ist es auch, die nun die Anleger wieder in die Aktienmärkte treibt. Sie beginnt nun mit dem direkten Kauf einzelner Unternehmensanleihen im Rahmen eines ihrer Konjunkturprogramme, um die Folgen der Corona-Krise für die heimische Wirtschaft abzufedern. Zudem erwägt die US-Regierung laut Kreisen ein billionenschweres Infrastrukturprogramm. Japans Notenbank dürfte zudem ihre extreme Niedrigzinspolitik angesichts der Corona-Krise noch lange fortsetzen. Die Wall Street wird zum Handelsauftakt am Dienstag ebenfalls mit deutlichem Zuwachs erwartet.



Von den Konjunkturmaßnahmen profitierten die Aktienindizes, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. "Vorbei scheinen einmal mehr alle Sorgen rund um eine tiefgreifende globale Rezession und starke Abkühlung der deutschen Konjunktur." Spezielle Marktphasen benötigten immer spezielle Maßnahmen./ajx/mis

