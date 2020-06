London (ots/PRNewswire) - Die Organisation hinter The World's 50 Best Restaurants gibt bekannt, dass ihre "Bid for Recovery"-Auktion erstmals am 3. Juli stattfindet. Bei der Auktion haben Gastro- und Reisebegeisterte die Chance, für einmalige Erlebnisse mit den besten Profiköchen der Welt zu bieten. Dazu wurden mehr als 100 unglaubliche Posten von Restaurants und Spitzenköchen, die in den jüngsten Listen von World's 50 Best Restaurants aufgeführt sind, sowie von Markenpartnern gespendet, um die größte gastronomische Auktion der Welt ins Leben zu rufen.Die Bieter haben die Möglichkeit, aus einer Reihe außergewöhnlicher Speise- und Getränkeerlebnisse auf der ganzen Welt sowie Raritäten zu wählen. Zu den Highlights der exklusiven Auktionsposten gehören:- Ein ganztägiges gastronomisches Erlebnis mit Mauro Colagreco, Chefkoch des World's Best Restaurant, Mirazur, in Menton, Frankreich- Meisterkurse über Essen und Wein, ein Tag auf ihrer Farm und mehrere Mahlzeiten auf Einladung von Chefköchin Dominique Crenn in San Francisco, USA- Viertägige Gastronomie-Tour durch Singapur jeweils mit Abendessen bei Odette und Burnt Ends- Außerdem viele weitere unglaubliche Erlebnisse mit den Spitzenköchen der Welt, darunter private Kochkurse, Weintouren, Luxushotelreisen, kulinarische Erkundungstrips, Segeltörns, exklusive Verkostungen und einzigartige Partys Die Auktion wird online unter 50BestForRecovery.com durchgeführt. Potenzielle Bieter können die vollständige Auswahl der Posten ab dem 29. Juni einsehen, wobei die Auktion vom 3. bis 12. Juli läuft.Die eingenommenen Gelder werden im Rahmen des Programms 50 Best for Recovery in Partnerschaft mit dem Gründungsgeldgeber S.Pellegrino & Acqua Panna für die direkte und konkrete finanzielle Unterstützung von Restaurants weltweit nach der Covid-19-Pandemie eingesetzt. Unabhängige Restaurants und Bars auf der ganzen Welt können im Juli einen direkten Zuschuss beantragen. Weitere Spenden gehen an gemeinnützige Organisationen: Lee Initiative's Restaurant Reboot Relief Relief Program und Black Urban Growers (USA); Nosso Prato (Brasilien); Eat Out Restaurant Relief Fund (Südafrika); Feed the Needy (Indien); Horeca Next (Belgien); Ambasciatori del Gusto (Italien); Chefs for Spain und die weltweite Bewegung Social Gastronomy Movement.50 Best setzt sich mithilfe seiner Plattform für Gleichberechtigung und Inklusion im Gastgewerbesektor ein. Die schwarze Bevölkerungsgruppe ist unverhältnismäßig stark vom Coronavirus betroffen, was bei der Verteilung der Mittel aus der Kampagne 50 Best for Recovery auch weiterhin besonders berücksichtigt wird.Alle Einzelheiten der Auktion werden auf der 50 Best for Recovery-Website (https://www.theworlds50best.com/recovery/coronavirus.html)sowie auf Instagram unter TheWorlds50Best und Facebook unter 50BestRestaurants verfügbar sein.Informationen zu The World's 50 Best RestaurantsSeit 2002 spiegelt The World's 50 Best Restaurants die Vielfalt der kulinarischen Landschaft der Welt wider. Die jährliche Liste der weltbesten Restaurants bietet eine Momentaufnahme einiger der besten Ziele für einzigartige kulinarische Erlebnisse und ist darüber hinaus ein Barometer für globale gastronomische Trends. 2020 wird die Liste The World's 50 Best Restaurants nicht veröffentlicht. Stattdessen hat sich die Organisation dazu entschlossen, ihre Energie und Ressourcen auf die Unterstützung der Gastronomie durch ihr Programm 50 Best for Recovery zu konzentrieren.Zur 50 Best-Familie gehören auch Latin America's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants, The World's 50 Best Bars, Asia's 50 Best Bars sowie die Serien #50BestTalks und 50 Best Explores, alle im Besitz und unter der Leitung von William Reed Business Media. 50 Best möchte Gemeinschaften im gesamten Gastgewerbesektor zusammenzubringen, um Zusammenarbeit, Inklusion, Diversität und Entdeckung zu fördern und positive Veränderungen voranzutreiben.Informationen zum Hauptsponsor und Gründungsgeldgeber: S.Pellegrino & Acqua PannaS.Pellegrino & Acqua Panna ist der Hauptpartner von The World's 50 Best Restaurants und 50 Best for Recovery sowie Gründungsgeldgeber des 50 Best Recovery Fund. S.Pellegrino und Acqua Panna sind die führenden natürlichen Mineralwässer in der Welt der feinen Küche. Zusammen interpretieren sie den italienischen Stil weltweit als eine Synthese aus Vorzüglichkeit, Genuss und Wohlbefinden.Weitere Partner- American Express - Offizieller Kreditkarten-Partner- Gin Mare - Offizieller Gin-Partner- Flor de Caña - Offizieller Rum-Partner- Nude - Offizieller Glaswaren-Partner- illycaffé - Offizieller Kaffee-Partner- Beronia - Offizieller Wein-Partner- Huîtres Amélie - Offizieller Austern-Partner- Estrella Damm - Offizieller Bier-Partner- Cinco Jotas - Offizieller Ibérico-Schinken-Partner Registrierung und Zugang zum Medienzentrum unter https://www.theworlds50best.com/mediacentre/media-contactsLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1180297/50_Best_for_Recovery_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1191549/Chefs_heart_collage.jpgPressekontakt:Susie Dempsey (USA) / Jamie Ley (UK)Worlds50best@relevanceinternational.comUSA: +1 212 257 1500, UK: +44 20 3868 8700Original-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139111/4625431