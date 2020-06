Vaduz (ots) - Noch bis Freitag, 26. Juni 2020 ist es möglich, sich für einen drei- oder sechsmonatigen Arbeitsaufenthalt im Liechtensteiner Künstleratelier in Berlin für den Zeitraum Juli bis Dezember 2021 zu bewerben.Die Ausschreibung zur Bewerbung für einen Aufenthalt im Künstleratelier in Berlin läuft bereits seit einigen Wochen. Das Liechtensteiner Atelier bietet Kunst- und Kulturschaffenden die Möglichkeit, ihre Projekte in einem urbanen Umfeld umzusetzen, neue Kontakte zu knüpfen und sich in ihrer Arbeit weiterzuentwickeln.Zur Bewerbung für einen Atelierplatz eingeladen sind professionelle Kulturschaffende, die entweder die Liechtensteiner Staatsbürgerschaft besitzen oder seit mindestens fünf Jahren in Liechtenstein wohnhaft sind. Das Atelier wird für drei oder sechs Monate vergeben, wobei der Beginn am 5. Juli 2021 oder 4. Oktober 2021 möglich ist.Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 40, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert oder unter www.aku.llv.li (Kulturschaffen) heruntergeladen werden.Pressekontakt:Amt für Kultur/KulturschaffenThomas Büchel, LeiterT +423 236 63 40Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100850026