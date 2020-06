Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank, Hoffnung auf Staatsgeld und starke Konjunkturdaten sorgen am Dienstag für weiter steigende Kurse an der Wall Street.Mit Rückenwind von der Fed und getrieben von der Hoffnung auf ein weiteres umfangreiches Infrastruktur-Programm der US-Regierung sowie überraschend starke Einzelhandelsdaten für Mai legt der Dow Jones zum Start am Dienstag um 2,19 Prozent auf 26.326,68 Punkte zu. Die Sorgen vor einer zweiten Corona-Infektionswelle rücken dagegen wieder ...

