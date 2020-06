Sweet Earth: Sweet Earth stellt den ehemaligen Minister für Technologie und Innovation als Vorstandsmitglied und Präsidenten vorDGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Personalie Sweet Earth: Sweet Earth stellt den ehemaligen Minister für Technologie und Innovation als Vorstandsmitglied und Präsidenten vor16.06.2020 / 16:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Sweet Earth stellt den ehemaligen Minister für Technologie und Innovation als Vorstandsmitglied und Präsidenten vorVANCOUVER, British Columbia. 16. Juni 2020 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (das "Unternehmen" oder "Sweet Earth") gibt bekannt, dass Herr Amrik Virk zugestimmt hat, dem Board of Sweet Earth beizutreten und die Funktion des President zu übernehmen .Herr Virk hatte verschiedene leitende Positionen in der kanadischen Regierung inne, einschließlich Minister für Fortbildung und zuletzt den Minister für Technologie und Innovation in British Columbia ("BC"). Unter seiner Obhut baute BC ihren Sektor für Nachhaltigkeitstechnologie schnell aus, der weltweit einer der 15 größten wurde. Als Minister lancierte Herr Virk die BCTECH-Strategie, die zurzeit noch das Rückgrat der Technologiewirtschaft der Provinz bildet. Einige bemerkenswerte Meilensteine in seiner Amtszeit umfassen die Einrichtung des 100-Millionen-Dollar-Fonds, BCTECH, zur Unterstützung des profitablen Wachstums dieses Geschäftsbereichs.Herr Virks umfassende Mandat umfasste verschiedene internationale Handelsmissionen, über ein Dutzend Technologiebeschleuniger, die gesamte Cybersicherheit der Regierungen, das Immobilienportfolio sowie einen großen Teil des gesamten öffentlichen Bausektors. In seinen beiden Portfolios verwaltete er Budgets in der Nähe von 2 Milliarden Dollar.Er war als ein Direktor in mehreren öffentlichen und privaten Organisationen tätig und war zuvor ein Mitglied des Board of Directors der Seaway Energy Services, die die Dreiecksfusion mit Sweet Earth Holdings erfolgreich abgeschlossen haben. Herr Virk bringt drei Jahrzehnte an umfassenden unternehmerischen, finanzpolitischen und strategischen Führungskenntnissen in seine Rolle als President ein. Vor seinem Eintritt in die Regierung war er über 26 Jahre in einer führenden Position bei der Royal Canadian Mounted Police tätig.Peter Espig, Sweet Earth Holdings, kommentierte: "Herr Virk passt ideal zu Sweet Earth und kennt unser Team sehr gut. Als ein Mitglied des Board of Directors wird er die Unternehmensführung verstärken und als President dazu beitragen, die Führungsaufgaben des Managements in Einklang zu bringen."Über Sweet Earth Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird.Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet. Diese Sorte wurde in ihrem Gewächshaus gezüchtet, was zu einer CBD-reichen Blüte mit hohem Ertrag führte. Sweet Earth freut sich darauf, diese neue Sorte in der Saison 2020 im Freien anzupflanzen.Die Produkte des Unternehmens werden auf seiner Website verkauft: www.sweetearthcbd.comIm Auftrag des Board of Directors"Peter Espig"Peter Espig DirectorFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Peter Espig Tel.: (778) 385-1213 E-Mail: info@sweetearthcbd.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.16.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Sweet Earth 789-999 Burrard Street V6C 2W2 Vancouver Kanada Telefon: +1-604-423-4299 E-Mail: contact@sweetearthcbd.com Internet: https://sweetearthcbd.com/ ISIN: CA87039X1096 WKN: A2P5B3 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Toronto EQS News ID: 1071213Ende der Mitteilung DGAP News-Service1071213 16.06.2020