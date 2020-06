Bereits an einer kleineren technischen Unterstützungszone stabilisierte sich der Dow Jones Industrial Index - zumindest vorübergehend. Das ist ein positives Signal, das aber nicht mit dem Startschuss zur nächsten Rally verwechselt werden sollte. Schon das zuvor an dieser Stelle als erster schwacher Haltebereich definierte Areal um 24.400 / 24.750 lockte genug Käufer für eine erste Bodenbildung an. ...

