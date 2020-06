Wir sind nach wie vor Long im Markt investiert und konnten bereits über 3000 Punkte mit dem Long Trade generieren. Unsere aktuelle Position sieht wie folgt aus:Der DAX baut nach dem Anlaufen des Bereiches von 11600 - 11800 Punkten die erwartete Gegenbewegung aus und läuft bereits im heutigen Handel das Ziel zwischen 12100 - 12300 Punkten an. Noch liegt uns jedoch keine Bestätigung vor, dass der Markt sein Tief in Welle (iv) in Blau bereits hinterlegt hat, weshalb das hinterlegte Alternativszenario ...

