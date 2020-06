WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich nach dem Einbruch in der Corona-Krise ein Stück weit erholt. Der NAHB-Hausmarktindex stieg im Juni zum Vormonat um 21 Punkte auf 58 Zähler, wie die National Association of Home Builders am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf 45 Punkte.



Im April war der Indikator auf 30 Punkte abgestürzt. Von diesem tiefen Niveau hat er sich wieder etwas erholt. Allerdings liegt er immer noch deutlich unter seinem Vorkrisenniveau.



Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./bgf/he

