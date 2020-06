NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street wird der jüngste Rücksetzer beim Dow Jones Industrial unter die Marke von 25 000 Punkten am Dienstag vorerst wieder abgehakt. Die Hoffnung darauf, dass US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Virusfolgen eine weitere Billion US-Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen könnte, trieb die Anleger in Herden zurück in den Markt. Der Leitindex zog im frühen Handel um 2,77 Prozent auf 26 477,67 Punkte an.



Neben der Hoffnung auf ein umfangreiches Infrastruktur-Programm der US-Regierung galten überraschend starke Einzelhandelsdaten für Mai als Grund, warum die Anleger wieder in die Offensive gehen. Die Sorgen vor einer zweiten Virus-Infektionswelle rückten daher wieder in den Hintergrund. Der Startschuss für die Rally war bereits am Vortag gefallen, als sich der Dow nach dem tiefsten Stad seit Ende Mai noch ins Plus gerettet hatte. Dabei hatten zusätzliche Unternehmenshilfen der US-Notenbank Fed schon Konjunkturhoffnung geweckt.



Vor diesen Hintergründen ging es auch am breiteren Markt wieder kräftig bergauf. Der diesen abbildende S&P 500 -Index stieg im frühen Dienstagshandel um 2,59 Prozent auf 3146,13 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 2,26 Prozent auf 9997,55 Zähler bergauf. Kurzzeitig schaffte er es wieder über die runde 10 000er Marke./tih/he



