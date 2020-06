Der Goldpreis pendelt aktuell um den Schlusskurs von gestern. Das US-Verbrauchertrauen fiel besser aus als erwartet und verhalf den Aktienmärkten zu einem erneuten Push nach oben. Angesichts dieses Mixes hält sich der Goldpreis wacker. Silber konnte mittlerweile sogar ins Plus drehen. Die Edelmetallgesellschaft Heraeus geht in einem aktuellen Research-Bericht davon aus, dass der Goldpreis auch in Zukunft weiter nach oben marschieren wird.Nach Ansicht der Analysten wird die Erholung der Wirtschaft ...

