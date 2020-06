An der Wall Street wird der jüngste Rücksetzer beim Dow Jones Industrial unter die Marke von 25'000 Punkten am Dienstag vorerst wieder abgehakt.New York - An der Wall Street wird der jüngste Rücksetzer beim Dow Jones Industrial unter die Marke von 25'000 Punkten am Dienstag vorerst wieder abgehakt. Die Hoffnung darauf, dass US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Virusfolgen eine weitere Billion US-Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen könnte, trieb die Anleger in Herden zurück in den Markt.

