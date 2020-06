=== *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Mai *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj 09:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), PK zu Arbeits- und Lohnstückkosten, Berlin *** 09:30 DE/SAP SE, PK mit CEO Klein, 10:00 PK CFO Mucic auf virtueller Messe Sapphire Now 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, Online-HV 10:00 DE/SPD-Fraktionsgeschäftsführer Schneider, PG zur Bundestags-Plenarwoche, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj Vorabschätzung: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+0,9% gg Vj 11:00 DE/Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Kelber, Vorstellung des Tätigkeitsberichts, Berlin 11:00 DE/Amadeus Fire AG, Online-HV 11:00 DE/Symrise AG, Online-HV 11:30 DE/Deutsche Telekom AG, virtuelles PG zu den weiteren 5G-Plänen, Bonn 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR 11:50 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, Vorstellung des Programms für die EU-Ratspräsidentschaft, Berlin 12:15 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zu Nachtragshaushalt, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +22,3% gg Vm zuvor: -30,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +10,8% gg Vm zuvor: -20,8% gg Vm 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Ministerpräsidenten, Treffen zu aktuellen Themen, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 US/Fed-Chairman Powell, Aussage beim Semiannual Monetary Policy Report to the Congress 22:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einer virtuellen Veranstaltung des Council for Economic Education - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Fusion von Fiat Chrysler und Groupe PSA, Brüssel - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

