NEW YORK (Dow Jones)--Die amerikanische Telekomaufsicht FCC startet eine Untersuchung der Gründe, die am Montag zum landesweiten teilweisen Ausfall der Mobilfunknetze der Telekom-Tochter T-Mobile US geführt haben. Der Netzausfall sei nicht akzeptabel, sagte Behördenchef Ajit Pai. Die Behörde kann bei solchen Vorfällen Strafen verhängen und hat das in der Vergangenheit auch schon getan.

T-Mobile entschuldigte sich für den Netzausfall. CEO Mike Sievert sagte, es habe Probleme mit Diensten gegeben, die Internet-basiert sind. Bis zur letzten Klärung hatte das Unternehmen zwölf Stunden gebraucht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 10:34 ET (14:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.