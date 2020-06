BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP fordert, wegen der gesunkenen Corona-Zahlen die nationale epidemische Lage zu beenden und damit verbundene Sonderrechte der Bundesregierung wieder abzuschaffen. "Corona ist nach heutiger Lageeinschätzung beherrschbar", sagte FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag in Berlin vor einer Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite bestehe nicht mehr und könne deshalb beendet werden.



Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle sagte: "Jetzt ist die Zeit für parlamentarisches Selbstbewusstsein. (...) Der Bundestag muss auch wieder Zähne zeigen." Die auf die Bundesregierung übertragenen Regelungsrechte müssten wieder an das Parlament zurückgehen. Seitdem von der Regierung erlassene Verordnungen beispielsweise zu Krankenhauskapazitäten oder Medizinprodukten sollten bis Ende September weiter gelten. Ihr Rechtsgehalt solle erhalten bleiben, aber in ordentliche Gesetze überführt werden./sk/DP/fba

