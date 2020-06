Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Papiere von TUI. Nachdem die Reiseanbieter Anfang der Woche von der Angst vor einer 2. Corona-Welle in Mitleidenschaft gezogen wurden, hellte sich die Stimmung am Dienstag wieder auf. TUI will sein Sommerprogramm teilweise wieder aufnehmen. Ab Anfang Juli will man etwa die Hälfte der Konzernhotels wiedereröffnen. Bei den Verkäufen findet sich heute die Daimler-Aktie. Die US-Investmentbank Bank of America hat sich einige Autowerte angesehen und die Daimler- Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.