Elektroautohersteller Tesla hat eine lange Historie der Fokussierung auf an sich nutzlose Kennzahlen. Mal sind es Produktionszahlen, mal Auslieferungszahlen, mal EBITDA, Aktienpreis oder auch Einmalgewinne, die in den Folgequartalen nicht wiederholt werden können (hier die letzten Quartalszahlen). In diesem Quartal scheint man sich wieder einmal auf Auslieferungszahlen zu konzentrieren. Die gesamte Organisation wird dazu verdonnert, alle verfügbaren Fahrzeuge auszuliefern. Koste es, was es wolle. Dabei spielt es für den langfristigen Unternehmenserfolg gar keine Rolle.

Aktueller Unternehmensfokus bei Tesla: Ausliefern, koste es, was es wolle!

In diesem Moment sind zumindest alle europäischen Tesla-Mitarbeiter damit befasst, jedes in Europa stehende Fahrzeug auch auf jeden Fall in diesem Quartal auszuliefern. Die dabei gegenüber Mitarbeitern wie Kunden aufgebaute Drohkulisse ist abstrus und führt mitunter zum gegenteiligen Effekt. So werden Kunden damit bedroht, ihre bestellten Fahrzeuge zu stornieren, selbst wenn sie schon bezahlt wurden, wenn nicht eine Abholung binnen weniger Tage zugesichert wird. Unberücksichtigt bleibt dabei, dass in vielen Städten die Fahrzeugzulassung Wochen benötigt. Die Mitarbeiter stornieren also lieber einen sicheren Verkauf in der Hoffnung, das Fahrzeug noch in den kommenden zwei Wochen an jemand anderen verkaufen und ausliefern zu können, als zu riskieren, am Monatsende ein nicht ausgeliefertes Fahrzeug auf dem Hof stehen zu haben.

Angeblich definitiv unmögliche Neuwagen-Rabatte werden inzwischen auch wieder gewährt, obwohl Tesla aufgrund der Fabrikschließung im April und Mai kaum noch Lagerfahrzeuge in Europa hat und auch in den kommenden Monaten kaum welche haben wird. Es ist also relativ wahrscheinlich, im Juni unverkaufte Fahrzeuge bis zum Eintreffen der nächsten Quartalslieferung in zwei Monaten auch unrabattiert verkauft zu bekommen.

Da Tesla jedoch vor einigen Wochen Mitarbeiter aus den Auslieferungszentren entließ ...

