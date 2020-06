ZÜRICH (Dow Jones)--Konjunkturhoffnungen haben den schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag kräftig nach oben getrieben. Der SMI gewann 1,9 Prozent auf 10.034 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 72,12 (zuvor: 63,21) Millionen Aktien.

Beobachter verwiesen auf den überraschend starken deutschen ZEW-Konjunkturindikator und einen rekordverdächtigen Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze. Die Daten reihten sich ein in zuletzt teilweise weit über den Erwartungen ausgefallene Wirtschaftsdaten.

Zuvor hatte schon eine noch weiter gelockerte Geldpolitik der US-Notenbank die Stimmung am Markt aufgehellt. Sie hatte am Vorabend angekündigt, ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von US-Unternehmensanleihen auszuweiten. Die Nachricht führte zu einem Stimmungsumschwung an der Wall Street im späten Geschäft, auch wenn die Federal Reserve mit der Ankündigung lediglich ein zuvor gegebenes Versprechen einlöste.

Dazu kam die Hoffnung auf das nächste Konjunkturpaket der US-Regierung. Hier sei ein 1 Billion Dollar schweres Infrastrukturprogramm in Arbeit, hieß es. Und auch die Befürchtung einer zweiten Infektionswelle nahm ab. Dank Fortschritten bei der Suche nach Therapien und Impfstoffen dürfte man die Länder dann besser vorbereitet vorfinden.

Von Analysten wird derweil angezweifelt, ob es dann überhaupt noch einmal zu einem Lockdown der Wirtschaft käme. So hatte Morgan Stanley am Vortag ihr Kursziel für den S&P-500-Index erhöht; begründet wurde dies unter anderem damit, dass die US-Wirtschaft wegen des politischen Drucks selbst bei einer Zweiten Welle nicht mehr heruntergefahren würde.

Gesucht waren in dieser Gemengelage Zykliker, vor allem aus der Baubranche und verwandten Sektoren, die von einem Konjunkturprogramm am meisten profitieren würden. So legten Lafargeholcim um 3,4 Prozent zu. Sika gewannen 4,3 Prozent und Geberit 3,3 Prozent.

Auch Bankenwerte fanden sich an der Spitze des Marktes. CS Group rückten um 3,6 Prozent vor und UBS um 3,2 Prozent.

Richemont blieben mit einem Plus von 0,1 Prozent hinter dem SMI zurück. Der Luxusgüterkonzern hat Philippe Fortunato, ehemals CEO der zu LMVH gehörenden französischen Luxusmarke Givenchy, zum neuen Chef seiner Sparte Mode und Accessoires ernannt. Swatch verbesserten sich um 1,8 Prozent.

Einziger Verlierer im SMI war die Aktie von Givaudan. Sie gab nachrichtenlos um 0,3 Prozent nach.

