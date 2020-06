Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Neue Konjunkturhoffnungen haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter nach oben getrieben. Der DAX stieg um 3,4 Prozent auf 12.316 Punkte, und in der zweiten Reihe zogen MDAX sowie TecDAX ebenfalls deutlich an. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind zuletzt deutlich stärker gestiegen als erhofft. Dazu gesellte sich am Nachmittag ein rekordverdächtiger Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze. "Eine 'V-förmige' Wirtschaftserholung wird immer wahrscheinlicher", sagte ein Marktanalyst. "Die Pandemie hat zwar die Lichter ausgeschaltet, nun werden sie aber wieder angeknipst", sagte er.

Vor dem ZEW hatte schon eine noch weiter gelockerte Geldpolitik der US-Notenbank für gute Laune gesorgt. Sie hatte am Vorabend angekündigt, ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von US-Unternehmensanleihen auszuweiten. Daneben plant die US-Regierung nun ein Infrastrukturprogramm, das 1 Billion Dollar umfassen könnte.

Aus charttechnischer Sicht stützte der erneute Anstieg über die 200-Tage-Linie bei 12.144 Punkten die Stimmung. Am Morgen hatte das der Kospi in Korea dem DAX schon vorgemacht, und die Aktienmärkte in Deutschland und Korea gelten wegen der Exportabhängigkeit ihrer Volkswirtschaften als besonders gute Indikatoren für die Weltkonjunktur.

Aufschwung extrem marktbreit

"Die Marktbreite ist sensationell gut", sagte ein Marktteilnehmer. Im gesamten Universum von DAX, MDAX und TecDAX gab es mit Zalando nur einen einzigen Verlierer.

Im DAX trieben die Aussichten auf Infrastrukturprogramme Heidelbergcement um 6,9 Prozent nach oben. Bayer profitierten mit einem Plus von 5,5 Prozent von einer Kaufempfehlung der Commerzbank. Adidas und Fresenius Medical Care zogen um 4,2 bzw. 3,6 Prozent an. Schwächster DAX-Wert waren VW mit einem Plus von lediglich 0,2 Prozent. Die Bank of America hat die VW-Aktien auf "Neutral" heruntergestuft.

Im MDAX gewannen Hochtief 5,3 Prozent und Prosieben 5,1 Prozent. Auch Deutsche Pfandbriefbank notierten mit einem Plus von 5,3 Prozent sehr fest.

Zalando fielen um 4,2 Prozent. Hier hat Großaktionär Kinnevik seine Beteiligung auf 21,3 Prozent von 25,8 Prozent reduziert. Nach der Verdoppelung des Kurses sei der Verkaufszeitpunkt gut gewählt, hieß es im Handel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 122,8 (Vortag: 99,9) Millionen Aktien im Wert von rund 5,55 (Vortag: 4,04) Milliarden Euro. Alle DAX-Werte legten zu.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.315,66 +3,39% -7,04% DAX-Future 12.305,50 +3,16% -5,99% XDAX 12.301,68 +1,81% -6,34% MDAX 26.056,52 +2,45% -7,97% TecDAX 3.159,59 +2,58% +4,80% SDAX 11.534,89 +1,97% -7,81% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,30 -9 ===

