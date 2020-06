BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch den zweiten Nachtragshaushalt für dieses Jahr auf den Weg bringen. Damit wird die bereits beschlossene Finanzplanung für das Jahr erneut nachträglich korrigiert. Schon im März hatte der Bundestag einen Nachtragshaushalt über 156 Milliarden Euro zur Finanzierung mehrerer Hilfspakete in der Corona-Krise beschlossen. Nun soll sich die Aufnahme neuer Schulden zur Finanzierung von Hilfsmaßnahmen nach den Plänen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) noch einmal um 62,5 Milliarden auf insgesamt 218,5 Milliarden Euro erhöhen. Der Bundestag muss dem noch zustimmen.



Das Kabinett berät außerdem über Teile des Konjunkturprogramms, die der Koalitionsausschuss Anfang Juni vereinbart hatte. Es geht um zusätzliche Mittel für den Ausbau von Kitas und für die Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Voraussichtlich werden auch die geplanten Ausbildungsprämien für kleine und mittelständische Unternehmen auf den Weg gebracht, die trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten weiter wie gehabt oder sogar noch mehr ausbilden. Prämien soll es auch für Firmen geben, die Azubis von Betrieben übernehmen, die in der Pandemie Insolvenz anmelden müssen./jr/DP/fba

